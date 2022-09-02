Оккупанты сооружают переправы, чтобы перебрасывать подкрепление на правобережную часть Херсонской области.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по логистическим путям оккупантов. Они уничтожили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координаты объекта предоставили партизаны, которые действуют на временно захваченных территориях юга.

Соответствующая информация поступила от пресс-секретаря руководителя Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Пивдень" Украинской добровольческой армии", — написал Братчук.

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Напомним, ВСУ уничтожили все крупные мосты через Днепр на территории временно оккупированной Херсонской области. Сейчас можно воспользоваться только пешеходными переходами.

Рашисты пытаются перебрасывать технику через понтонные переправы, но они тоже находятся под огневым контролем ВСУ. Это подтвердил террорист Игорь Стрелков-Гиркин.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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