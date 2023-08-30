За сутки украинские защитники поразили десятки единиц различной военной техники РФ.

Украинские защитники и защитницы уже 553 дня защищают нашу землю. По состоянию на утро 30 августа Российская Федерация потеряла в войне против Украины 262 410 своих военных, из которых 570 - погибли за прошедшие сутки.

Как сообщает Генштаб, враг также потерял 4423 танка (+9 за сутки), 8596 боевых бронированных машин (+17 за сутки) и 5476 артиллерийских систем (+26 за сутки).

В то же время количество уничтоженных РСЗО (733 ед.), средств ПВО (500 ед.), самолетов (315 ед.), вертолетов (316 ед.) крылатых ракет (1419 ед.), а также кораблей и катеров (18 ед.) за прошедшие сутки не изменилось.

Видео дня

При этом ВСУ уничтожили 8 БПЛА (всего 4395), 44 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7953) и пять - специальной техники (825).

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, за минувшие сутки между украинскими воинами и российскими захватчиками было 35 боевых столкновений. Враг наступал на Бахмутском и Лиманском направлениях. При этом ВСУ продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, борются с артиллерией противника и закрепляются на тех рубежах, которых добились.

Прошлой ночью Россию массированно атаковали дроны. Взрывы раздавались в ряде регионов. Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове после атаки беспилотников на военный аэродром

Сегодня, 30 августа, российские оккупанты совершили массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: