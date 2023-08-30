Силы ПВО уничтожили более 20 вражеских целей.

Сегодня, 30 января, российские оккупанты совершили массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет.

"Ночная воздушная атака. Такого мощного нападения Киев не испытывал с весны. Враг совершил массированную, комбинированную атаку с использованием беспилотников и ракет", - сообщили в КМВА.

Отмечается, что сначала захватчики применили ударные БПЛА, предварительно, Shahed. Несколько групп дронов направлялись на столицу с разных направлений. Однако уже вскоре на столицу полетели ракеты, запущенные с бортов стратегической авиации Ту-95МС.

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"В целом, силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено более 20 вражеских целей (точное количество, а также тип ракет и БпЛА официально обнародуют Воздушные силы). В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах. К сожалению, погибли люди. В Шевченковском районе, на территории предприятия куски рашистских ракет убили два человека, еще один получил повреждения. Также, в результате падения остатков ракет возникли разрушения и пожары в Шевченковском и Дарницком районах", - добавили в администрации.

Указывается, что в обоих районах обломки упали территории нежилой застройки. Отряды ГСЧС ликвидировали пожары, которые возникли на месте падения.

"В очередной раз благодарим ПВО за отличную работу. Но в очередной раз озвучу настойчивые просьбы наших защитников неба - заботьтесь о собственной безопасности! И ни в коем случае не снимайте работу ПВО! Помогайте приближать мир в Украине после нашей победы!",- подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Позже в администрации уточнили, что в результате падения обломков в разных районах Киева погибли два человека, а еще три - получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим оказана медицинская помощь, двое раненых госпитализированы.

Война в Украине - ракетная атака 30 августа

Сегодня, российские захватчики совершили очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. Первыми зафиксировали беспилотники, а около 3 ночи стало известно о движении "Калибров" с юга. Кроме того, захватчики запустили крылатые ракеты с Ту-95МС.

Воздушная тревога по всей стране продолжалась почти до 6 утра.

Позже киевские власти сообщили, что в Киеве в результате атаки погибли два человека. Также есть раненые.

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