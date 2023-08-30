Украинские военные поразили военную технику и вооружение противника.

Авиация Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 29 августа, нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, защитники из ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" врага.

В то же время армия страны-террориста нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Ее последствия пока уточняется.

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Кроме того, накануне российские войска нанесли 5 ракетных и 60 авиационных ударов, совершили 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, захватчики пытались наступать на двух направлениях - Бахмутском и Лиманском, но потерпели провалы. За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

Сегодня, 30 января, российские оккупанты совершили массированную, комбинированную атаку на Киев с использованием беспилотников и ракет.

По словам американских аналитиков, Минобороны России возвращается к более сдержанному освещению своей войны против Украины и пытается подвергать цензуре жалобы с линии фронта и сообщения о контрнаступление ВСУ.

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