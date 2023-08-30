Украинские воины продолжают контрнаступать, отметили в Генштабе.

Полномасштабная война в Украине с РФ продолжается - за минувшие сутки между украинскими воинами и российскими захватчиками было 35 боевых столкновений.

Противники пытались наступать на двух направлениях - Бахмутском и Лиманском, но потерпели провалы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в среду, 30 сентября.

"На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Курдюмовки и Озаряновки Донецкой области", - отмечается в сообщении.

Видео дня

В Генштабе добавили, что наши защитники продолжают сдерживать наступление захватчиков возле Марьинки и Новомихайловки Донецкой области (Марьинское направление).

Кроме того, отмечается, что не прекращается контрнаступление ВСУ 2023 - воины продолжают двигаться вперед на Мелитопольском направлении, борются с артиллерией противника и закрепляются на тех рубежах, которых добились.

Идет полномасштабная война - новости, которые сегодня надо знать

Вечером 29 августа Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытались наступать на Лиманском и Бахмутском направлении, но их усилия были напрасными. Стоит отметить, что украинские воины также контрнаступают на Бахмутском направлении. В Минобороны Украины сообщали, что город Бахмут для россиян стал ловушкой.

Стоит отметить, что РФ в Украине уже потеряла много своих прихвостней. Общие потери врага на 29 августа 2023 года составляют примерно 261 840 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: