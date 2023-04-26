От вражеского БМП-2 остались одни "щепки".

Вооруженные силы Украины показали филигранное уничтожение очередного российского хлама на одном из направлений Луганской области.

Точностью на поле боя похвастались Сичеславские десантники на своей странице в Facebook. Ребята показали в ролике, как ярко пылают российский армейский грузовик "Урал" и боевая машины пехоты (БМП-2).

"Горит, пылает техника вражеская!",- прокомментировали очередное огневое поражение по врагу ВСУ.

Оккупанты терпят поражение на поле боя - последние потери врага

Напомним, что по состоянию на утро 26 апреля оккупанты потеряли в Украине 188 410 солдат личного состава. За сутки украинские герои избавиои наши земли еще от 640 захватчиков.

Также удалось "отминусовать" 4 танка, 14 артисистем, 11 бронированных машин, 1 средство ПВО, 3 дрона, 8 единиц автотехники и 7 единиц спецтехники. За сутки ВСУ реализовали 6 ударов по районам сосредоточения врага.

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