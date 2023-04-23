Эффективной работой по оккупантам отметились бойцы батальона "Эдельвейс".

Вооруженные силы Украины показали "оперативное" уничтожение вражеской техники и БК россиян на одном из направлений на поле боя.

Соответствующим роликом в воскресенье, 23 апреля, порадовал СтратКом ВСУ в Telegram. Там отмечали, что ликвидацией российского "хлама" отметились бойцы 109-ого отдельного горно-штурмового батальона 10 ОГШБр "Эдельвейс".

Кадры с уничтожением вражеской техники ВСУ дополнили патриотической музыкой.

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ВСУ нанесли новые потери оккупантов - главное за сегодня

Напомним, что по итогам минувших суток наши войска уничтожили 690 вражеских солдат. Также кроме личного состава враг потерял 3 танка, 1 бронированную машину, 5 артсистем, 1 вертолет, 4 БПЛА, 12 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Подробностями по поводу уничтожения вражеских БПЛА сегодня отдельно поделилась пресс-служба ОК "Юг". Кроме этого стало известно о новом "урожае" в Николаевской области. Там наши защитники "приземлили" разведывательный беспилотник РФ.

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