Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения сил врага, отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 25 апреля, поразили ряд вражеских целей, уничтожены два беспилотника-шпиона разных типов - "Орлан-10" и "Зала".

Ракетные войска и артиллеристы поразили четыре района сосредоточения живой силы противника, а также радиолокационную станцию, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в среду утром, 26 апреля.

"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу", - отметили в Генштабе.

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Генштаб ВСУ сообщил, что враги пытаются активно наступать на таких направлениях - Авдеевском, Марьинском и Бахмутском. Самые ожесточенные боевые действия продолжаются за два города - Марьинка и Бахмут.

Противники на нашей земле несут огромные потери. Потери РФ в Украине уже составляют 187 770 захватчиков. Также ликвидировано 2 437 вражеских дронов.

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