+
  1. Новости
  3. Война
читати українською

В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским "гипотетически возможной", но есть условие

Виолетта Орлова

15:52, 03.04.22
2 мин. 1136
Песков назвал условие встречи Зеленского с Путиным / REUTERS

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин могут встретиться, если с работы двух делегаций "вызреет конкретный письменный документ".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает российский "Интерфакс".

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна", - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что эта встреча состоится только при одном условии.

"Необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что "цель военной операции будет достигнута в полном объеме", а в результате войны две страны выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".

Напомним, что ранее глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что проект мирного договора фактически готов. Россия его приняла в Стамбуле в устной форме – за исключением вопроса Крыма.

За словами Арахамії, российская сторона подтвердила, что на сегодня драфты документов является достаточно установившимся, чтобы проводить непосредственную консультацию между украинским гарантом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости:

война в УкраинеВладимир ПутинВладимир Зеленский
Услуги
Реклама Пресс-центр Фотобанк Мониторинг Подписка
UA
+23
Поддержите Униан
Последние новости
загрузка...
загрузка...
Война в Украине
Как выехать из Украины мужчинамМобилизация в УкраинеЭвакуация из КиеваЭвакуация из ХарьковаЭвакуация из СумЭвакуационные поезда: расписаниеКак заклеить окнаНовости МариуполяНовости ИрпеняНовости МариуполяКуда обращаться беженцам во Львове
Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости Львова
Новости экономики
Как получить 6500 грнКурс доллараБиткоин – курсТарифы на электроэнергиюТарифы на газУкрзализныця
Прогноз погоды
Погода на завтраПогода на неделюПогода на месяцСиноптикПогода Киев
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Коронавирус в Украине
Карантин в УкраинеКарантин Киев
Новости спорта
Новости футболаНовости бокса
Lite
РецептыЛайфхакиМодаМагнитные буриЛунный календарь
Какой сегодня праздник
Пасха 2022
Статус беженца в ЕС
Как получить статус беженца в ЕСДокументы на блокпостахКак выехать в ГерманиюКак выехать в ИспаниюКак выехать в ГрузиюКак выехать в ПольшуКак выехать в ВенгриюКак выехать с домашним животнымКакие страны принимают беженцев
Как выехать в Португалию

Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности О нас Редакционная политика Мы в соцсетях
Мы используем cookies
Соглашаюсь