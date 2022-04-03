В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским "гипотетически возможной", но есть условие

Сначала Москва хочет видеть "конкретно наработанный документ".

Президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин могут встретиться, если с работы двух делегаций "вызреет конкретный письменный документ".

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", передает российский "Интерфакс".

"Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна", - сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что эта встреча состоится только при одном условии.

"Необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций созрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - сказал он.

Кроме того, Песков добавил, что "цель военной операции будет достигнута в полном объеме", а в результате войны две страны выйдут на подписание документа, и это станет важным шагом на пути нормализации обстановки".