Встреча с высокой долей вероятности пройдет в Стамбуле.

Россия приняла предложенный Украиной в Стамбуле проект по мирному договору в устной форме – за исключением вопроса Крыма.

Об этом сообщил глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия в эфире общенационального марафона.

Вместе с тем российская сторона подтвердила, что драфты документов достаточно наработаны, чтобы проводить непосредственную консультацию между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

Арахамия отметил, что встреча с высокой долей вероятности пройдет в Стамбуле. Сейчас от групп стоит задача выработать финальную стадию не самого документа, а тех вопросов, которые уже затрагивались и готовить возможную встречу президентов.

Что касается гарантий безопасности для Украины: сейчас идут активные консультации с потенциальными гарантами. Официально три страны НАТО уже согласились предоставлять гарантии именно в том формате, в котором предлагает Украина. Это Турция, Германия и Италия.

Глава делегации сообщил, что для Украины важно, чтобы в пул гарантов вошли ядерные государства. С Китаем Украина ведёт переговоры через дипломатические каналы, их состояние наименее готовое, но Киев ожидает, что Китай все же войдет в пул гарантов.

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