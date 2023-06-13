Главнокомандующий ВСУ рассказал американскому генералу о ситуации на востоке и юге Украины.

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный и председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли накануне очередной встречи в формате "Рамштайн" обсудили приоритетные потребности Вооруженных сил Украины.

Как говорится в сообщении Залужного в Telegram, он провел телефонный разговор с Милли, в ходе которого рассказал об обстановке на фронте.

Залужный рассказал американскому коллеге, что на востоке и юге нашей страны продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера, что "имеем определенные успехи, реализовываем наши планы, движемся вперед".

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"Накануне очередного заседания контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" обсудили приоритеты для украинского войска. Важно усилить противовоздушную оборону, артиллерию и способности для контрбатарейной борьбы", - отметил Залужный.

Заседание в формате "Рашмтайн" - что известно

Как сообщал УНИАН, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн") состоится 15 июня. Это будет уже 13-я встреча группы. Планируется, что после этого, 16 июня, состоится встреча министров обороны стран НАТО.

Внештатный советник министра обороны Алексей Копытько заявлял, что по итогам будущего "Рамштайна" ожидаются конкретные решения по самолетной коалиции.

Предыдущее, 12-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось 25 мая. На нем также обсуждался "авиационный" вопрос, в частности относительно подготовки украинских пилотов на современных западных истребителях и возможность передачи Украине таких самолетов.

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