В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2 500 семей.

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область. В Никополе и на его окраинах вражеские "прилеты" повредили водопровод и линию электропередач, также пострадали до 10 домов.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Опять под вражеским прицелом Никопольский район... россияне трижды ударили из тяжелой артиллерии и "Градов" по Никопольской и Марганецкой громадам. Выпустили более 40 снарядов... Предварительно, люди не пострадали", - сообщил он.

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Председатель Днепропетровской областной военной администрации отмечает, что в Никополе и на его окраинах российские снаряды искорежили до 10 домов, несколько хозяйственных сооружений, машины, водопровод и линию электропередач.

"В Марганецкой громаде обстрелы оставили без света более 2 500 семей. Энергетики уже работают", - написал Резниченко и добавил, что в остальных районах "ночью кричали сирены", однако обошлось без атак и на эту минуту спокойно.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Генштаб ВСУ сообщил, скольких зэков Россия из Тамбова направила на войну в Украину.

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