Враг держал под прицелом Никопольский район.

Ночью российские оккупанты накрыли из "Градов" Днепропетровскую область. Масштабы разрушений выясняются

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Ночь с одной тревогой и двумя обстрелами. Враг держал под прицелом Никопольский район. Накрывал его с "Градов", минометов и тяжелой артиллерии. Попал по Никополю и Марганецкой громаде. Обошлось без погибших и раненых. Масштабы разрушений выясняются", - сообщил он.

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Резниченко также сообщил, что вчера вражеская ракета попала по нефтебазе в Кривом Роге.

"Ночью огнеборцы усмирили пожар на нефтебазе в Кривом Роге, которое произошло после удара российской ракеты. Боролись с огнем более 16 часов", - добавил он.

Резниченко также отметил, что в других районах области ночь была спокойной.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ISW обновили карту боевых действий с учетом ситуации в Балаклее на Харьковщине.

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