Противнику существенно не хватает человеческих и материальных ресурсов, отметили в Генштабе.

Из российского Тамбова на войну в Украине направлены 400 зэков.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"В связи с существенной нехваткой как человеческих, так и материальных ресурсов, российские оккупанты продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения. Так, на усиление воюющих в Украине подразделений, из российского города Тамбова направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления", - сказано в сообщении.

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Также отмечается, что в Краснодарском крае общественные организации "воинов-афганцев" получили задание по сбору от местного населения денег "для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону".

Ранее сообщалось, что РФ проводит скрытую мобилизацию мужчин для войны в Украине. Генштаб ВСУ отмечал, что враги продолжают вербовать "новобранцев" среди заключенных и людей с наркотической и алкогольной зависимостью.

СМИ писали, что основатель частной военной компании "Лига" (ЧВК Вагнера) Евгений Пригожин лично вербует заключенных в российских колониях для участия в боевых действиях против украинского государства.

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