Вражеские цели были сбиты зенитным ракетным комплексом С-300.

Около полуночи в районе проведения Операции Объединенных сил Вооруженные силы Украины сбили вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитным ракетным комплексом С - 300 воздушных сил ВС Украины сбиты две вражеские цели - вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск. Слава украинским зениткам!",- говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 26 февраля, председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области под Калиновкой украинские военные сбили российский самолет Су-25.