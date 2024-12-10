В ведомстве отмечают, что значительного влияния на общую ситуацию эти силы не будут иметь, учитывая уровень потерь РФ.

Ситуация в Сирии заставила Россию экстренно выводить военный континтент с баз на территории страны. Эти силы могут оказаться на фронте в Украине, но значительно не повлияют на общую ситуацию, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.

По его словам, по состоянию на лето 2024 года в Сирии находилось около 6000-7500 российских военных, включая представителей частных военных компании.

"Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины, это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая довольно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях. Более того, часть из этих воинов может быть переброшена в Африку", - отметил Коваленко.

Видео дня

Ситуация в Сирии - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Как отмечают аналитики ISW, после падения режима Асада Путин может потерять свои военные базы в Сирии, и это грозит Кремлю серьезными последствиями. По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

Вас также могут заинтересовать новости: