Россия уже не способна эффективно вмешиваться во внутренние дела своих союзников. Это стало ударом по репутации Москвы как "защитника" авторитарных режимов.

События в Сирии, включая бегство диктатора Башара Асада в Москву, стали ярким подтверждением ослабления позиций России на международной арене. Война в Украине, вместе с усилиями Израиля, разрушила способность Кремля сохранять влияние на Ближнем Востоке, показав, что ресурсы России ограничены и недостаточны для поддержания ее геополитических амбиций, пишет The Telegraph.

Россия: от гегемонии к изоляции

Кремль начал сирийскую кампанию в 2015 году, воспользовавшись нерешительностью Запада и поддерживая Асада жестокими бомбардировками. Это временно дало России новое влияние в регионе и расширило ее военное присутствие. Однако вторжение в Украину и жесткий ответ Киева создали для Москвы значительные проблемы, ограничив ее ресурсы и заставив сокращать поддержку других "партнеров".

На прошлой неделе, после очередных бомбардировок Алеппо, Башар Асад покинул Дамаск. Бегство сирийского лидера показало, что Россия уже не способна эффективно вмешиваться во внутренние дела своих союзников. Это стало ударом по репутации Москвы как "защитника" авторитарных режимов.

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Как Украина повлияла на слабость Кремля

Война в Украине ослабила военные и экономические возможности России. Битвы на Донбассе и контрнаступление ВСУ нанесли значительные потери ее армии. Это усложнило Кремлю поддержку своей империи на других фронтах, в частности в Сирии. Российские стратегические просчеты подтолкнули ее к изоляции даже в традиционно дружественных странах.

Как отметил президент США Джо Байден:

"Падение Асада в Сирии является прямым результатом ударов, которые Украина и Израиль нанесли России".

Эта слабость открывает возможности для стран-соседей России, таких как Грузия, Молдова или Беларусь, которые могут усилить сопротивление российскому влиянию.

Сирия как знак для других

Уход Асада подрывает не только российские позиции на Ближнем Востоке, но и способность Ирана контролировать регион. Успехи Украины вдохновляют других противников Кремля и демонстрируют, что российская армия имеет ограниченные возможности вести длительные войны на нескольких фронтах. Это также сигнал для стран Запада, что поддержка Украины способна создать долгосрочные изменения в глобальной безопасности.

"Никто на самом деле не знает, куда прыгнет сложная коалиция сирийских повстанцев. Но, несомненно, пришло время бросить вызов поражению Байдена по Украине и антиукраинскому шуму со стороны некоторых в лагере Трампа. Не думайте, что Украина должна проиграть", - пишет издание.

Потери России в Украине - не только материальные, но и политические. Экономика страны страдает от санкций, а внутренняя нестабильность растет. Путин теряет поддержку даже среди своих союзников, таких как Китай, который все осторожнее относится к авантюрам Кремля.

Разгром России в Сирии и ее трудности в Украине демонстрируют ограниченность ресурсов Кремля. Запад должен воспользоваться этой возможностью, чтобы усилить поддержку Украины и создать новую архитектуру безопасности, где агрессия России станет невозможной. Время показало, что выносливость Путина не бесконечна, и его поражения могут иметь далеко идущие последствия для всего мира.

Ситуация в Сирии - главные новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 8 декабря, командование сирийской армии сообщило офицерам о падении режима президента Башара Асада. Впоследствии в России заявили, что Асад мирно покинул пост президента и покинул Сирию.

Как отмечают аналитики ISW, после падения режима Асада Путин может потерять свои военные базы в Сирии, и это грозит Кремлю серьезными последствиями. По оценке аналитиков, потеря российских баз в Сирии, вероятно, нарушит российскую логистику, а также ее усилия по пополнению запасов и ротацию Африканского корпуса. Особенно удару подвергнутся операции РФ и проецирование силы в Ливии и странах Африки к югу от Сахары.

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