Президент заверил, что ежедневно ведется работа над усилением украинской защиты.

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Вооруженные силы Украины ежедневно приближаются к моменту, когда будут иметь преимущество над оккупантами технологически и ударной силой.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам.

"Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и на Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя. Ключевые направления борьбы на фронте - это по-прежнему Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасная и другие города, на которых сосредоточено российское наступление. Но наша оборона держится. Там невыразимо сложно. И я благодарен всем, кто выдерживает этот натиск оккупантов", - заявил Зеленский.

По словам главы государства, ежедневно ведется работа над усилением украинской защиты.

"Это прежде всего поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет иметь преимущество над оккупантами технологически и ударной силой. Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю по этому поводу хороших новостей уже на следующей неделе", - сказал президент.

Также Зеленский заявил, что пришло время миру юридически признать Россию страной-террористом.

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