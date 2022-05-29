Президент Украины готовится к заседанию Европейского совета, где будет говорить о терроре, который российские войска совершают в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что пришло время мировому сообществу юридически признать Россию государством - спонсором терроризма.

Об этом глава государства сказал 28 мая в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня российская армия нанесла абсолютно бессмысленные, откровенно варварские удары по Сумщине. Ракеты, минометы. И для чего? И что это дает? Украинцы Сумской области, как и любой другой области нашего государства, уже все поняли про Россию. И новым террором она ничего не сможет добавить. И тем более не сможет запугать", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что в результате российского обстрела Николаева сегодня погиб один человек, семеро ранены, двое - в очень тяжелом состоянии.

"Снаряды ударили по жилому району, в двадцати метрах от детского сада. Вот таких врагов выбрала для себя Российская Федерация. Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец признать официально Россию государством-террористом, государством - спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и показывает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", - заявил президент.

Глава государства добавил, что готовится к заседанию Европейского Совета, которое состоится 30-31 мая.

"Буду обращаться к участникам заседания. В частности и об этом буду говорить. О терроре, который стал на сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше? Только вместе - только все европейцы - мы сможем остановить такую политику такого государства", - подчеркнул Зеленский.

"Конечно, в обращении к Европейскому совету уделю необходимое внимание и тому прогрессу в развитии нашего государства, который уже достигнут и который может быть достигнут в ближайшее время. Также на следующей неделе продолжу обращаться к парламентам европейских стран. Будет и много другой международной активности, направленной на усиление нашего государства и на усиление общего давления всего свободного мира на Россию", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 мая российские войска обстреляли ракетами Кривой Рог. Две ракеты попали в промышленное предприятие: завод почти уничтожен.

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