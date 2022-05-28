Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не понимает, что украинцы не хотят быть частью русского мира, именно это помешало ему правильно оценить Украину перед нападением.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS.
Кроме того, по словам Зеленского, Путин переоценил свою армию.
"Мне кажется, что он (Путин – ред.) просто не совсем понимает или не хочет это делать. Или не понимает, что здесь люди не хотят быть частью русского мира, частью Российской Федерации. Люди хотят просто жить в своем государстве. Он, наверное, и немного переоценил свою армию, мне так кажется", – рассказал Зеленский.
Он также выразил мнение, что Украине помогает приобретенный опыт с начала войны еще в 2014 году.
На вопрос о том, что власти Украины недооценили Путина, поскольку у них была информация от США о готовящемся нападении, но они ничего не делали, пока Россия не вторглась. Зеленский ответил, что велась подготовка к возможной войне.
"Во-первых, наша страна готовилась. Мы знали, что это может быть в любой момент", – ответил президент.
Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Зеленский заявил, что еще за год до войны США советовали Украине эвакуировать население и начинать рыть окопы.