По мнению украинского президента, Путин не может понять, что украинцы не хотят быть частью русского мира или частью Российской Федерации.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин не понимает, что украинцы не хотят быть частью русского мира, именно это помешало ему правильно оценить Украину перед нападением.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS.

Кроме того, по словам Зеленского, Путин переоценил свою армию.

"Мне кажется, что он (Путин – ред.) просто не совсем понимает или не хочет это делать. Или не понимает, что здесь люди не хотят быть частью русского мира, частью Российской Федерации. Люди хотят просто жить в своем государстве. Он, наверное, и немного переоценил свою армию, мне так кажется", – рассказал Зеленский.

Он также выразил мнение, что Украине помогает приобретенный опыт с начала войны еще в 2014 году.

На вопрос о том, что власти Украины недооценили Путина, поскольку у них была информация от США о готовящемся нападении, но они ничего не делали, пока Россия не вторглась. Зеленский ответил, что велась подготовка к возможной войне.

"Во-первых, наша страна готовилась. Мы знали, что это может быть в любой момент", – ответил президент.

Как сообщал УНИАН, в этом же интервью Зеленский заявил, что еще за год до войны США советовали Украине эвакуировать население и начинать рыть окопы.

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