Комплекс ударил по позициям российских захватчиков, упорно готовивших укрепления.

Воины 53 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха показали дрон-камикадзе в действии.

Видео появилось в Facebook бригады.

Эффектным видеороликом бригада поздравила военное братство с Днем пехоты.

"Лучшим приветствием-являются результаты нашей работы. Так, с помощью тактического ударного беспилотного авиационного комплекса Switchblade, подбодрили оккупантов, которые так тщательно готовили укрепления", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как дрон ударил вблизи окопов захватчиков. Как минимум двое оккупантов бросились наутек.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине военную помощь еще на 800 млн долларов. В этом пакете предполагалось передать Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 18 гаубиц и защитное снаряжение от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 контрбатарейних радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. наборов бронежилетов и шлемов.

21 апреля президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его размер составит 800 млн долларов.

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