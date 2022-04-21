Кроме того, Соединенные Штаты передадут Украине тактические беспилотники и другое вооружение.

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его размер составит 800 млн долларов.

Об этом Байден объявил во время речи 21 апреля.

"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.

Американский президент подчеркнул, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину. По словам Байдена, США прилагают усилия, чтобы помочь украинской армии сдержать наступление оккупантов на востоке.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о выделении 800 млн долларов на помощь безопасности Украине. Эта помощь предусматривала закупку средств для сбития российских самолетов и вертолетов в украинском воздушном пространстве.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты Америки окажут Украине оборонную помощь еще на 800 млн долларов. В этом пакете предполагалось передать Украине 11 вертолетов Ми-17, 300 дронов-камикадзе Switchblade, 18 гаубиц и защитное снаряжение от химических атак, 200 бронетранспортеров M113, 10 контр-батарейных радаров, 500 противотанковых ракет Javelin и 30 тыс. наборов бронежилетов и шлемов.

19 апреля стало известно, что в течение 24 часов из США в Европу вылетит еще 7 самолетов с вооружением для Украины.

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