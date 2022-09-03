Силы обороны нанесли поражение по 3 вражеским пунктам управления.

Вооруженные силы Украины сегодня, 3 сентября, отбили атаки врага в районах 7 населенных пунктов.

Об этом сообщается в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18.00 3 сентября.

"Подразделения Сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу продвигаться вглубь территории нашего государства. Силам обороны удалось успешно отбить атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка", - информирует Генштаб.

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В течение суток, для поддержки действий наземных группировок, украинская авиация совершила более 5 ударов, в ходе которых была уничтожена боевая техника, средства РЭБ, ПВО и значительное количество живой силы на Донецком и Южнобугском направлениях.

Подразделениями противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожены 1 вертолет, 3 БПЛА и 5 крылатых ракет "Калибр".

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны продолжают выполнять задачи по контрбатарейной борьбе, нарушению системы управления и логистического обеспечения противника.

"Нанесено поражение по трем пунктам управления. Уничтожен один объект размещения личного состава противника. Так, в зону поражения попало подразделение российских спецназовцев. Информация о потерях уточняется", - отмечается в сообщении.

Также украинские военные уничтожили технику радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, чем значительно снизили возможности противника по ведению наступательных действий.

Как сообщал УНИАН, Потери РФ в войне с Украиной вплотную приблизились к новой психологической отметке – составили примерно 49 050 человек.