Он подчеркнул, что западные партнеры Украины "продолжат корректировать стратегию".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ.

Объясняя решение американских властей во время визита в Прагу Блинкен отметил, что российские войска "сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем нападают на Украину". В связи с этим Киев попросил Вашингтон использовать американское оружие против России, и президент Байден "одобрил использование американского оружия для этой цели".

"Украина обратилась к нам и попросила разрешения использовать оружие, которое мы предоставляем для защиты от этой агрессии, включая по российским войскам, которые сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем атакуют Украину. Это - право президента, и он одобрил использование нашего оружия с этой целью", - детализировал госсекретарь.

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Он подчеркнул, что западные партнеры Украины "продолжат корректировать стратегию".

Блинкен добавил, что на летнем саммите НАТО проработают "крепкий и хорошо освещенный мостик" к вступлению Украины в Альянс. "НАТО поможет создать будущие силы Украины, которые смогут эффективно сдерживать агрессию и защищаться от нее в случае необходимости. Мы будем продвигать интеграцию Украины в НАТО. 32 страны также ведут переговоры о заключении отдельных двусторонних соглашений по безопасности. С Украиной уже заключено 13. Я ожидаю, что к началу саммита будут заключены еще несколько. Мы соберем их все вместе, чтобы показать, насколько мощным является это обязательство", - отметил он.

Удары оружием Запада по территории РФ

Германия разрешила Украине бить по РФ своим оружием. Решение является результатом усиления российских атак в приграничной зоне Харьковской области.

Ранее стало известно, что США разрешили Украине применять свои ПВО для сбивания целей над Россией. ВСУ смогут сбивать российские ракеты или истребители над территорией РФ, "если они представляют угрозу для Украины".

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