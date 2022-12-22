Россияне не оставляют попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиационных ударов по Украине.

"В течение суток российские оккупанты нанесли пять ракетных и пять авиационных ударов, а также совершили около 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня, включая ночной обстрел гражданской инфраструктуры города Марганец Днепропетровской области. Днем враг обстрелял Часов Яр Донецкой области, где есть жертвы среди мирного населения", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры вдоль правого берега реки Днепр.

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Так, удары были нанесены по более 25 населенным пунктам.

"Остается угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры на всей территории Украины", - говорится в сводке.

Кроме того, сообщается, что россияне продолжают концентрировать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском и не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

Отмечается, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, а признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери России в Украине

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что общие боевые потери России в Украине по состоянию на 22 декабря составляют около 100 тысяч 400 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3003, боевых бронированных машин - 5981, артиллерийских систем - 1978, РСЗО - 413, средств ПВО - 212, самолетов - 283, вертолетов - 267.