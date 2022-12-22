Вооруженные силы Украины достигли впечатляющей отметки 100 тысяч ликвидированных оккупантов. За сутки статистика увеличилась на 660 вражеских военнослужащих.
Данными о свежих потерях России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Статистика традиционно разделена на общую и суточную.
Потери России в Украине по состоянию на 22 декабря
- личного состава — около 100400 (+660) человек ликвидировано;
- танков — 3003 (+1);
- боевых бронированных машин — 5981 (+2);
- артиллерийских систем — 1978 (+6);
- РСЗО — 413 (+1);
- средств ПВО — 212 (+0);
- самолетов — 283 (+1);
- вертолетов — 267 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1693 (+5);
- крылатых ракет — 653 (+0);
- кораблей/катеров — 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн — 4615 (+7);
- специальной техники — 178 (+0).
Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на линии соприкосновения.
Ситуация на фронте: последняя информация
Бахмут остается "самой горячей" точкой, где украинские защитники титаническими усилиями сдерживают волны противников. Стальные бойцы ВСУ обороняют восточную крепость, об которую враг ломает зубы уже несколько месяцев к ряду.
За прошедшие сутки наши воины отразили 16 атак противника в Луганской и Донецкой областях. Часть из них проходили в районах Бахмута и Соледара.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ успешно проводят контрнаступление в направлении Сватово и Кременной на Луганщине.
Враг стремится улучшить свое тактической положение на Купянском и Лиманском направлениях. Эти территории были освобождены в результате осеннего контрнаступления ВСУ.