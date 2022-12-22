Количество уничтоженной техники превысило 18 тысяч единиц.

Вооруженные силы Украины достигли впечатляющей отметки 100 тысяч ликвидированных оккупантов. За сутки статистика увеличилась на 660 вражеских военнослужащих.

Данными о свежих потерях России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Статистика традиционно разделена на общую и суточную.

Потери России в Украине по состоянию на 22 декабря

личного состава — около 100400 (+660) человек ликвидировано;

танков — 3003 (+1);

боевых бронированных машин — 5981 (+2);

артиллерийских систем — 1978 (+6);

РСЗО — 413 (+1);

средств ПВО — 212 (+0);

самолетов — 283 (+1);

вертолетов — 267 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 1693 (+5);

крылатых ракет — 653 (+0);

кораблей/катеров — 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 4615 (+7);

специальной техники — 178 (+0).

Все данные уточняются из-за высокой интенсивности сражений на линии соприкосновения.

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Ситуация на фронте: последняя информация

Бахмут остается "самой горячей" точкой, где украинские защитники титаническими усилиями сдерживают волны противников. Стальные бойцы ВСУ обороняют восточную крепость, об которую враг ломает зубы уже несколько месяцев к ряду.

За прошедшие сутки наши воины отразили 16 атак противника в Луганской и Донецкой областях. Часть из них проходили в районах Бахмута и Соледара.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ успешно проводят контрнаступление в направлении Сватово и Кременной на Луганщине.

Враг стремится улучшить свое тактической положение на Купянском и Лиманском направлениях. Эти территории были освобождены в результате осеннего контрнаступления ВСУ.

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