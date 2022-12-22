Обозреватель сомневается, что войска РФ добровольно оставят Запорожскую область в ближайшее время.

Ключ к освобождению всего юга Украины – это освобождение оккупированных территорий Запорожской области, и российское командование это знает. Именно потому ждать от РФ жесты доброй воли там пока не стоит.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко назвал условие, при котором российские войска добровольно оставят Запорожскую область.

"Не смотря на появившиеся сейчас в открытых источниках домыслы о том, что российские оккупанты готовятся к жесту доброй воли в Запорожской области, никак не могу разделить эти эмоции с авторами их ретрансляции, - отметил он. - просто взять и помахать ручкой, нет, в данном случае они этого делать не станут. Если только в ближайшее время они не смогут всю эту биомассу обеспечивать силами и средствами для поддержания оборонных действий. А причиной тому может стать неожиданная потеря логистики через временно оккупированный Крым на материковый юг Украины".

По мнению эксперта, подобный сценарий вполне реалистичный, но не в ближайшее время:

"Как бы кому того не хотелось, но в ближайший месяц, а, возможно, и полтора, мы на Запорожской локации не увидим серьезных намёков на разного рода жесты доброй воли".

Наступление ВСУ на юге - последние новости

Ранее сообщалось, что ситуация на юге Украины остается сложной, но ее контролируют Силы обороны.

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, в направлении Кинбурнской косы продолжается противостояние, контрбатарейная борьба.

"Мы продолжаем выполнять огневые задачи по позициям врага, они продолжают там собираться в новых для себя точках, но для нас все эти точки известны, мы продолжаем их накрывать. Хотя они имеют туда подступы с суши и это продолжает их подпитывать, но мы знаем свою работу и обязательно доведем ее до логического конца".

По словам первого заместителя главы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, у российских оккупантах на левобережной части Херсонской области все большие проблемы с боевым духом и дисциплиной.