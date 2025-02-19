По словам бойца, все должны работать усерднее и больше для завершения войны.

В Украине есть усталость от войны, однако все должны что-то делать для ее завершения, считает украинский артиллерист Александр Быков.

"Да, конечно, есть усталость. Жизнь не становится на паузу, и время, когда я мог бы строить свою жизнь, о которой мечтал, должен провести на войне. Когда я шел на войну, не верил в те рассказы "две-три недели", знал, что большие войны - на годы, и я был готов на год-два... Но не пять. И я служу в артиллерии, а это совсем не то же самое, что пехотные подразделения. Пехотинец может быть эффективным на фронте максимум 6-7 месяцев. Потом его надо переводить куда-то на более комфортные и безопасные условия. Да и такое. Ведь от усталости работа лучше не делается. Все должны что-то делать. Хочешь мира - готовься к войне. А раз война уже началась, будь добр, работай усерднее. Ну, или сдохнешь, как скотина, рубя лес в Сибири (улыбается)", - отметил военный в интервью "Укринформ".

Также у Александра спросили о том, как он переживал потери и ранения товарищей во время службы. По его словам, такие факторы - это "хладнокровная истина", ведь на войне всегда есть жертвы.

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"Да, у нас были раненые, повезло, что легкие. Но как-то мы с одним наводчиком об этом говорили, и он сказал вполне стоическую фразу: "Ну, так это война, здесь такое случается". Простая, хладнокровная истина. На войне есть жертвы. Такая же истина, как та, что осенью - частые дожди, а зимой бывают мороз и гололед. На войне потери - норма. Это может нам не нравиться, но это истина, которая никак не меняется от нашего отношения к ней", - подчеркнул Быков.

Война в Украине - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что российские оккупанты пересекли границу Курской области с Украиной и пошли в наступление, однако в Генштабе прокомментировали такую информацию и заявили, что она является ложной. В ВСУ отметили, что это была лишь диверсионно-разведывательная группа.

В то же время военный ответил, может ли Украина выстоять на фронте без помощи США. По его словам, Украина смогла объединиться в начале широкомасштабного вторжения РФ и противостоять, поэтому и теперь сможет это сделать.

"Внутреннего ресурса у казаков, которые уже три года останавливают российскую армию, хватает. И откровенно скажу, что ситуация на сегодня, она действительно не столь критична, как та ситуация, которая была в начале войны, когда мы почти заключили те Стамбульские соглашения", - отметил боец.

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