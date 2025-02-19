По словам украинских военных, такая информация не соответствует действительности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские оккупанты пересекли границу Курской области с Украиной, однако военные ВСУ говорят, что это была лишь диверсионно-разведывательная группа.

Диктатор подчеркивал, что пересечение границы совершили бойцы 810 бригады российской морской пехоты, которые воюют против украинских войск на Курщине.

В то же время в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отметили, что о большом наступлении РФ речь не идет, поскольку на территории Курской области нет группировок, которые способны провести такую операцию. Там отметили, что на территорию Украины пыталась зайти диверсионно-разведывательная группа, однако она была уничтожена.

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В свою очередь представитель Генштаба ВСУ Дмитрий Лиховий также подтвердил, что такая информация о наступлении РФ была вбросом на "фоне общих не самых лучших настроений в наших соцсетях".

"Это не соответствует действительности. По состоянию на 15 часов 19 февраля в Курской области с начала суток зафиксировано 12 боевых столкновений, из них три еще продолжались (остальные уже отбиты). Одна из отраженных атак, около шести утра, была попыткой российского подразделения продвинуться в сторону государственной границы Украины на дирекции Николаево-Дарьино - Журавка. Попытка успеха не имела. Основания для паники отсутствуют", - добавил он.

Курская операция - последние новости

Ранее офицер рассказал, как жители Курщины на самом деле относятся к украинским военным. По его словам, они прекрасно понимают украинский язык, ведь, как выяснилось, у многих из них отец или мать являются украинцами, которые в свое время переехали в Курскую область РФ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что РФ хочет перебросить еще тысячи военных КНДР в Курскую область. Он отметил, что Россия это делает "точно не из-за хорошей жизни, у них потери и они что-то просят".

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