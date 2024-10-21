Литовский чиновник отметил, что самым важным сейчас являются гарантии безопасности для Украины, и в Европе нет "лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Усталость от войны РФ против Украины на Западе достигла небывалых высот. Такое заявление сделал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Очевидно, что во многих западных столицах усталость от войны достигла таких высот, которых воюющие украинские солдаты, видимо, никогда не позволят себе. Эта усталость заставляет нас искать решения, именно поэтому мы слышим все больше и больше разговоров о "мире", который на самом деле – по моей оценке – будет больше похож на предложение капитуляции. Поэтому план (план победы Зеленского, – ред.) – это очень четкое давление и отталкивание этих настроений", – приводит его слова издание LRT.

Литовский чиновник отметил, что самым важным являются гарантии безопасности для Украины, и в Европе нет "лучшей гарантии, чем пятая статья НАТО".

Видео дня

Позже Ландсбергис заявил журналистам, что приглашение Украины в НАТО сейчас, когда часть территорий оккупирована, является реалистичным – в истории уже были подобные случаи. Он сослался на пример Германии и отметил, что для такого шага нужна только политическая воля.

Министр подчеркнул, что если Украина не получит гарантий безопасности, ей придется заботиться о собственной безопасности самостоятельно.

"Если не НАТО, если она не имеет гарантий безопасности, то единственный другой путь – это заботиться о себе. Каким-то образом. Я не говорю, что ядерное оружие – это путь, но это просто означает определенное мышление, которое четко говорит: если не НАТО, то что нам остается делать? Нам придется защищаться, потому что Путин точно не остановится", – пояснил Ландсбергис.

Приглашение Украины в НАТО: вы могли это пропустить

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню сказал, что его страна не против вступления Украины в НАТО, однако этот вопрос зависит от будущей администрации США. Лекорню добавил, что если когда-то будет достигнуто прекращение огня, то нет гарантий, что Россия снова не нападет. Следовательно, необходимо искать средства для достижения устойчивого мира.

Ранее издание Le Monde писало, что США готовы пригласить Украину в НАТО. Присоединение к блоку поддерживают Великобритания и Франция. В то же время Германия все еще против.

Вас также могут заинтересовать новости: