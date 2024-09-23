Он добавил, что никому не хочется терять территории, но стоит понимать, что "это война за выживание страны".

Продолжается война РФ против Украины, и на восточном фронте идут ожесточенные бои. Если возникнет ситуация, где придется терять или территории, или воинские соединения, Силы обороны будут отходить, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Кураховское направление будет одним из важных, но не самым важным. Эту линию нужно рассматривать совместно: Угледар – Курахово – Покровск. Да, это серьезное направление, на котором враг будет пытаться проводить наступательные действия. Тем более, они в эту сторону выстроили всю логистику, которую могли. Будем честны, это направление, на котором они надеются взять хотя бы какой-то оперативный результат", – пояснил он в эфире телеканала "Еспресо".

По словам Тимочко, если появится необходимость отхода Вооруженных сил, они будут отступать, "как бы болезненно это ни звучало для украинских граждан". Он добавил, что никому не хочется терять территории, но стоит понимать, что "это война за выживание страны".

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"На самом деле, с одной стороны большая территория оккупирована врагом, но у нас есть в четыре-пять раз большая территория, где мы независимы, где враг не сумел зайти, где мы формируем наши резервы и логистику, и где мы имеем плацдарм для защиты и деятельности. Да, никому не хочется терять даже клочок территории, но мы должны понимать, что это война за выживание страны", – констатировал гость эфира.

Война в Украине: это стоит знать

Украинские защитники могут оказаться в окружении в Донецкой области. О таком риске предупредил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, Силы обороны могут потерять контроль над Угледаром.

В то же время военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов говорит, что эта осень может быть решающей в войне. Он отметил, что ресурсы врага на пределе. У противника есть задача – до зимы захватить как можно большие территории Украины. Поэтому оккупанты "пытаются любой ценой, сжегши все резервы, этой осенью добиться максимума".

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