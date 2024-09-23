Основная стратегия России остается неизменной с февраля 2022 года - подавление украинских сил за счет огромной мощи и преимущества в ресурсах.

Российское наступление набрало обороты в августе, когда Украина перебросила тысячи самых закаленных в боях солдат для внезапного вторжения в Курскую область.

Как отмечает The Financial Times, Украина надеялась, что ее дерзкая операция заставит Кремль перебросить ресурсы из Донецка, но этого не произошло.

Вместо этого российские войска захватили несколько городов и приблизились на расстояние 8 км от Покровска и 4 км от Мирнограда. Некоторые командиры и солдаты считают это издержками Курского наступления, пишет издание.

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"Курск был хорошей идеей, он показал, что Россия слабее, чем многие считали… Но мы расплачиваемся за это частью нашей собственной земли", - сказал командир украинского подразделения сухопутных войск.

Основная стратегия России остается неизменной с февраля 2022 года - подавление украинских сил за счет огромной мощи и преимущества в ресурсах, рассказали "Феникс" и командиры четырех других украинских бригад. Все они жаловались, что их подразделения иногда уступали по численности в соотношении 1:8, и что на каждый выпущенный снаряд россияне выпускали 10 или более.

Однако, по словам командиров, российские войска адаптировались, извлекая уроки из прежних ошибок и избегая крупных наступлений с использованием танков и бронетехники. Их новая тактика привела к недавним успехам в Донецкой области, заставив украинские войска отступить и приблизив Москву к ее цели - контролю над всей территорией.

Командир батареи 21-го батальона Отдельной президентской бригады Михаил Темпер, который находится в регионе с апреля, говорит, что в середине лета российская тактика изменилась. Теперь они используют более быстрые и мобильные подразделения и переняли стратегии, ранее применявшиеся ЧВК "Вагнер".

"Путин уничтожил "Вагнер", но взял самые эффективные его части", - сказал Темпер.

Российская армия, добавил он, "извлекла уроки и опыт из "Вагнера" и воюет так же, как он".

Оператор беспилотника в батальоне Темпера, говорит, что новая российская тактика использования небольших пехотных подразделений для атаки сразу с нескольких направлений усложнила ему задачу по наведению войск на цель.

В то же время украинцы мало что могут сделать против российских боевых вертолетов и самолетов, несущих планирующие бомбы, говорят солдаты.

Сложная ситуация возле Угледара

"У нас нет никакой противовоздушной обороны", - говорит заместитель командира 72-й механизированной бригады ВСУ, ведущей бои в 70 км к югу от Покровска в Угледаре. Город находится под угрозой окружения российскими войсками.

Попытка взять Угледар дорого обошлась российским войскам - за почти два года боев тысячи солдат погибли, сотни танков и бронемашин уничтожено. Но, по словам заместителя командира, поскольку его собственные войска "истощены", у РФ может быть больше шансов взять его в ближайшие недели.

Задержки с поставками западных вооружений также являются фактором ухудшения ситуации для украинских войск, говорят командиры.

"Однако они возложили вину и на киевское военное руководство за слишком медленное строительство оборонительных линий, а также за сооружение неэффективных траншей и огневых позиций", - утверждается в статье.

В последние недели Украина развернула подкрепления для укрепления своих войск вокруг Покровска и активизировала строительство укреплений.

Россия также изменила тактику, замедлив свое продвижение к Покровску и попытавшись обойти украинские позиции с фланга. Теперь она также сосредоточилась на территории вокруг Угледара и Курахово, еще одном опорном пункте, сталкивающемся с интенсивными российскими наступлениями на юге.

Юрий, командир 68-й егерской бригады, чьи войска сражались, но в конечном итоге не смогли защитить город Новогродовка, сказал, что последние бои "очень интенсивные".

Он описал атаки российских войск с применением химического оружия на его войска, в том числе одну в апреле, когда солдаты выскочили из окопов, чтобы подышать свежим воздухом, но были расстреляны.

Пока потери Украины росли, Юрий сказал, что у России их больше. Но, несмотря на то, что каждый день погибают сотни солдат Москвы, их быстро заменяли новые новобранцы, сказал Юрий и другие командиры.

"Это невообразимо… Как долго они смогут это продолжать?" - сказал он.

Начальник разведывательного подразделения с использованием беспилотников опасался, что ответ может быть получен через несколько лет, и предсказал "полное разрушение и вероятную оккупацию" Покровска в течение двух-трех месяцев.

Война в Украине - ситуация на фронте

Продолжается война в Украине, - российские оккупанты не прекращают попыток продвинуться в Донецкой области, и сейчас критическая ситуация под городом Угледар. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам , оккупанты переключились на Кураховское направление именно из-за того, что сейчас им не удается продвигаться в сторону Покровска.

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