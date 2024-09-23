РФ бросает все резервы на то, чтобы оккупировать всю Донецкую область до начала переговоров, отметил эксперт.

Продолжается война в Украине, и ресурсы врага на пределе, поэтому осень может быть решающей.

Об этом сказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. "Мне тоже кажется, что эта осень решающая", - отметил он в эфире "Ранок.LIVE". По словам Сазонова, у россиян стоит задача до зимы захватить как можно большие территории Украины, и они "пытаются любой ценой, сжегши все резервы, этой осенью добиться максимума".

"Потому что зимой, когда начнутся переговоры, где-то после Нового года, будут много аргументов говорить дипломаты, но главное - это карта, которая будет лежать на столе - карта линии боевого соприкосновения. Враг пытается как можно больше ее продвинуть. Главная задача у них, как мы видим, оккупировать всю Донецкую область до начала переговоров. На это бросают все резервы", - подчеркнул военный.

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При этом Сазонов отметил, что россияне уже не бросают новые бригады, они уже не могут поддерживать новые направления и не могут штурмовать, как год назад, два-три направления одновременно.

"Они могут только поддерживать то, что у них сейчас есть. Все пополнение, что сейчас приходит, это только компенсация тех потерь, которые у них есть. Насколько у них хватит ресурсов - я не знаю. Надеюсь, что не на год, а меньше", - сказал Сазонов.

В центре внимания российско-украинская война - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, дальнейший ход войны решается этой осенью. Украина наработала план победы Украины в ней. Этот план сейчас глава государства будет презентовать в Америке, куда прибыл с визитом. Зеленский проведет встречи с лидерами стран-партнеров по завершению войны в Украине и необходимой для страны помощи.

20 сентября Зеленский на пресс-конференции в Киеве сказал, что второй саммит мира, который планируется провести до конца года, должен поставить точку в войне, развязанной РФ.

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