Военный эксперт выразил сомнение, что Силы обороны смогут удержать Угледар при столь масштабных фланговых ударах врага.

Существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром и более того, защитники города могут оказаться в окружении.

Об этом сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Еспресо, комментируя ситуацию на этом участке фронта и сообщения, что через Водяное и Пречистовку враг хочет замкнуть кольцо вокруг Угледара.

"На самом деле, такая проблема есть. Причем не все связано с тем, что враг имеет превосходящие силы и средства. Также дают о себе знать просчеты в организации оборонительной операции со стороны украинских Сил обороны. Это надо признавать", - отметил Селезнев.

Видео дня

По его словам, по данным военных с Угледарского направления, в том числе офицерского состава, сложилась "абсолютно четкая и не радужная картина".

"То есть проблемы есть и... вариантов выхода из этой ситуации с малыми потерями не так много. Удержим ли мы контроль над Угледаром - серьезно сомневаюсь, ведь настолько масштабные фланговые удары со стороны российской армии, что кажется еще немного и наши защитники в Угледаре могут оказаться в окружении. Чтобы этого не произошло, мы увидим маневр на обороне. Возможно произойдет какое-то чудо, но я... верю, что офицеры соответствующего направления, которые действуют в районе Угледара, будут принимать рациональные решения. Ключевое - не территории, а сохранение жизни наших военных", - сказал Селезнев и добавил, что ситуация сейчас там очень динамичная.

Ситуация в районе Угледара

Оккупанты сейчас сосредоточили все усилия в Донецкой области, куда подтянуты все резервы и по технике и по личному составу.

По словам военного Кирилла Сазонова, самой тяжелой сейчас является ситуация в районе Угледара. Враг прорывается с двух сторон к городу и это, по его словам, угрожает логистике. "Там критическая ситуация сейчас под Угледаром - ребята держатся, но ситуация очень тяжелая", - отметил военный.

Вас также могут заинтересовать новости: