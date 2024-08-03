Без решения этих проблем не удастся перейти даже к активной обороне, не говоря уже о контрнаступлении.

Сейчас ситуация на фронте остается тяжелой, оккупанты продвигаются на некоторых направлениях. Вооруженным силам Украины для того, чтобы стабилизировать ситуацию и затем начать контрнаступление, необходимо решить несколько ключевых проблем. Об этом рассказал в интревью Oboz.ua ветеран войны, общественный активист Олег Симороз.

Так, главной проблемой на фронте сейчас он назвал фортификационные сооружения.

"Информация о том, что мы отходим на подготовленные позиции, не соответствует действительности. Мне точно известно от моих побратимов, от тех людей, с которыми я воевал, что, к сожалению, мы отходим стратегически с большими ошибками. Мы не отходим на подготовленные позиции", - рассказал Симороз. Видео дня

Кроме того, проблемой является недоукомплектованность подразделений ВСУ – по словам военного, очень часто в подразделениии только половина личного состава может реально выполнять боевые задачи.

"У нас есть раненые, есть те, кто не может выполнять боевые задачи, и они не заменяются. Если в подразделении 60-70% личного состава могут выполнять боевые задачи, это считается очень хорошим показателем. Но на самом деле у нас очень часто только половина личного состава может реально выполнять боевые задачи, ходить на наблюдательный пункт", - .

Кроме того, он указал на непоследовательность помощи от западніх союзников, и проблемі с техникой и снарядами.

"На самых горячих направлениях сейчас находится самая современная самоходная гаубица немецкой разработки Panzer-2000, но долгие месяцы, и сейчас, для нее нет снарядов. Норма до 10 снарядов расхода в день для одной установки – это ни о чем. Более того, даются снаряды, которые нормально не подходят для этой гаубицы. Это также 155-й калибр, но немного другой. Артиллеристам нужно пристреливаться, 3-4 снаряда идут на то, чтобы произвести корректировку. Дальше остается 3-4 снаряда в день. Это ужас. Так невозможно даже оборону держать", - отмечает Симороз.

Он подчеркивает, что если не изменить подходы к обороне, ситуацию со снарядами, то ни о каком переломе ситуации не может быть и речи.

"Конечно, мы ждем контрнаступательных действий, но с такими реалиями это невозможно. Только решение этих проблем позволит ставить задачи по перехватыванию инициативы. Сейчас мы в обороне. Нам не удается перейти даже к активной обороне", - подчеркнул военный.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупационные войска ведут самые ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

По словам командира взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младшего лейтенанта Станислава Краснова, россияне делают ставку на прорыв линии обороны на Торецком направлении, подтягивают туда резервы и не только пехотные.

Кроме того, враг активизировался возле Гуляйполя на Запорожском направлении. Об этом рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий. Что касается Ореховского направления, то это сейчас основная горячая точка в оперативной зоне, добавил он.

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