Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Российские оккупационные войска ведут самые ожесточенные наступления в районе стратегически важного города Покровска в Донецкой области. Об этом пишет Reuters.

Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. По данным Генштаба ВСУ, за последние 24 часа украиснкие военные отбили там 52 российские атаки.

Покровск, довоенное население которого составляло 61 тысячу человек, является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области. Отмечается, что к северо-востоку от города российские войска продвинулись еще ближе к стратегической трассе.

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В субботу Кремль заявил о контроле над селом Лозоватское, расположенному примерно в 6 км от трассы. Министерство обороны России также заявило, что его силы также захватили села Прогрес, Евгеньевка и Волчье. Все три населенных пункта расположены к востоку от Покровска. Украина пока не прокомментировала эти заявления.

"На сегодняшний день город находится в 20 км от линии фронта", – сказал глава Покровской военной администрации Сергей Добряк в комментарии Radio Free Europe.

По его словам, многие жители Покровска неохотно принимают решение об эвакуации. Численность населения составляет 60 000 человек, в том числе 4000 детей. Кроме того, в Покровск эвакуируются и жители Торецка.

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На Покровском направлении сохраняется очень сложная ситуация. Враг постоянно атакует позиции Сил обороны Украины. Противник преобладает в живой силе в соотношении 10:1. Об этом сказал старший офицер реактивной артиллерийской батареи 47 ОМБР Роман Бугаев. По его словам, происходящее на том участке фронта, это "огромное нашествие".

В то же время в ОТГ "Харьков" заявили, что россияне на Харьковском направлении в районах Глубокого готовят штурмовые группы к наступлению. Помимо этого, в районе Сотницкого Казачка оккупанты усиливают посты боевой охраны на собственной территории.

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