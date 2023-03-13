Каждый месяц Росстат не учитывает около 3 тысяч россиян которые умерли.

Российские ЗАГСы фиксируют около 2-3 тысяч смертей на фоне развязанной РФ войны в Украине. В статистику Росстата они не попадают.

Демограф Алексей Ракша отметил, что в январе Росстат отчитался о 168,4 тысячи умерших, что на 12,7% меньше, чем в предыдущем году. При этом в Едином госреестре количество умерших составило 170,9 тысячи человек. Демограф отметил, что такая разница наблюдется каждый месяц, еще год назад такой разницы не было.

Отмечается, что "скрытая" смертность близка к потерям армии РФ в Украине, которая составляет примерно 3,5–4 тысячи человек в месяц, но реальная цифра может достигать 7–9 тысяч.

Видео дня

Данные о смертности российских солдат, которые озвучивало Министерство обороны РФ, формируются на основании рапортов командиров, но большинство смертей не фиксируется, а погибшие числятся без вести пропавшими.

По данным экспертов американского Центра стратегических и международных исследований, потери российской армии достигают 200-250 тысяч человек, что больше, чем во всех войнах со Второй мировой войны. Так, больше всего российских военных погибло в Афганистане - 14-16 тысяч, в Чечне - 12-25 тысяч, а в боях на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей до 24 февраля 2022 года - 6-7 тысяч.

Потери России в Украине - что известно

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, что на востоке в отдельных штурмовых отрядах ЧВК "Вагнер" и других подразделениях РФ потери составляют до 80% личного состава.

При этом в Белом доме отметили, что за год войны в Украине Пригожин потерял ранеными и ликвидированными более 30 тысяч своих наемников. При этом ьолее 4 тысяч "вагнеровцев" ликвидировали с середины декабря 2022 года, около 90% из них - завербованные зэки.

По данным Генрального штаба ВСУ, общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года ориентировочно составили около 159 800 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: