За сутки также было уничтожено, в том числе 16 артиллерийских систем врага.

Вооруженные силы Украины уничтожили еще более 700 российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook. Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 марта 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 159 тыс. 800 (+710 за сутки) человек.

Вражеских танков было уничтожено 3 тыс. 474 (+8) единицы, боевых бронированных машин - 6 тыс. 774 (+5), артиллерийских систем - 2 тыс. 503 (+16), реактивных систем залпового огня - 493.

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Средств противовоздушной обороны было уничтожено 259, самолетов - 304, вертолетов - 289, беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 тыс. 109 (+1), крылатых ракет - 907.

Кроме того, кораблей/катеров было уничтожено 18, автомобильной техники и автоцистерн - 5 тыс. 354 (+6), а специальной техники - 251 (+9).

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Ситуация на фронте в Украине - сейчас это стоит знать

Генштаб ВСУ утром 13 марта сообщил, что противники продолжают наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Шахтерском направлениях, несмотря на серьезные потери. В Генштабе добавили, что защитники Украины в течение минувших суток отразили более 100 атак со стороны оккупантов.

По состоянию на 12 марта общие потери россиян в Украине составляли 159 090 человек.

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