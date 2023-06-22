В Минобороны РФ также "похвалились" перехватом снарядов HIMARS.

В Министерстве обороны Российской Федерации выдали новую порцию бреда. В этот раз ведомство отчиталось о перехвате ракет Storm Shadow.

В очередной сводке об "успехах" армии РФ указано, что "оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 105-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124-х районах".

Кроме того, "средствами противовоздушной обороны перехвачено пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS".

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Также "вторая армия" якобы уничтожила 15 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Кременная, Червоная Диброва Луганской области, Раздоловка, Волноваха, Кирилловка, Краснополье Донецкой области, Любимовка, Мирное Запорожской области и Червоный Маяк Херсонской области.

Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Утром 22 июня захватчики пожаловались на повреждение Чонгарского моста между Херсонской областью и Крымом. В результате "удара" пострадала как минимум часть автодороги, из-за чего проезд по мосту закрыли.

В свою очередь местные оккупационные власти утверждали, что мост могут восстановить в теченее нескольких недель.

Стоит отметить, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отказался что-либо комментировать по поводу Чонгарского моста, по которому, как утверждают оккупанты, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow.

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