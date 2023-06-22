В ГУР отметили, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался что-либо комментировать по поводу сегодняшних ударов по Чонгарскому мосту, по которому, как утверждают оккупанты, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow.

На вопрос, может ли Кремль как-нибудь прокомментировать сегодняшние события на админгранице Крыма, тот послал журналистов к министерству обороны Сергея Шойгу.

"Это вопрос Министерства обороны", - сказал он. Больше ничего уточнять он не стал.

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Удар по Чонгарскому мосту - главное

Утром 22 июня российские оккупанты заявили о повреждении Чонгарского моста на стыке Херсонской области и Крыма. Через этот мост осуществляется основная логистика противника на юге Украины.

Вследствие удара, по предварительным данным, пострадала как минимум часть автодороги. Проезд был закрыт. Однако местные оккупационные власти утверждают, что восстановление моста может занять несколько недель.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области осенью прошлого года российских захватчиков вынудили покинуть правый берег Днепра путем регулярных ударов по Антоновскому мосту.

По мнению заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского, отработка по таким объектам свидетельствует о том, что характер боевых действий на юге в недалекой перспективе станет более динамичным.

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