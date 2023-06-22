Оккупанты заявили об ударах по мостам на границе Крыма Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.
Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, уничтожено дорожное покрытие нескольких мостов, в частности автомобильного моста в Чонгаре.
"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", - пишет Сальдо, пообещав возобновить движение транспорта "в ближайшее время".
Зато гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар только по Чонгарскому мосту. О применении Storm Shadow коллаборант не упомянул.
"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Сейчас взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы начали обследование дорожного полотна", - заявил Аксенов.
Между тем в крымских пабликах пишут, что движение через Чонгарский мост перекрыто. Автомобили разворачивают на подъезде к мосту.
Что происходит в Крыму сейчас
Вчера вечером во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что слухи о работе ПВО в городе якобы распространяла Украина. На самом же деле, по его версии, причиной взрывов стали учения курсантов с использованием "реактивных бомбометов".
В то же время британская разведка сообщает, что оккупанты начали прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму. Отмечается, что туда входит полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.