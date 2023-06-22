Мост получил значительные повреждения. Движение транспорта остановлено.

Оккупанты заявили об ударах по мостам на границе Крыма Херсонской области. По сообщению оккупантов, "прилетели" ракеты Storm Shadow.

Как сообщил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо, уничтожено дорожное покрытие нескольких мостов, в частности автомобильного моста в Чонгаре.

"По предварительной оценке, использовались английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв среди людей нет", - пишет Сальдо, пообещав возобновить движение транспорта "в ближайшее время".

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Зато гауляйтер Крыма Сергей Аксенов подтвердил удар только по Чонгарскому мосту. О применении Storm Shadow коллаборант не упомянул.

"Ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет. Сейчас взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы начали обследование дорожного полотна", - заявил Аксенов.

Между тем в крымских пабликах пишут, что движение через Чонгарский мост перекрыто. Автомобили разворачивают на подъезде к мосту.

Что происходит в Крыму сейчас

Вчера вечером во временно оккупированном Севастополе прогремели взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев заявил, что слухи о работе ПВО в городе якобы распространяла Украина. На самом же деле, по его версии, причиной взрывов стали учения курсантов с использованием "реактивных бомбометов".

В то же время британская разведка сообщает, что оккупанты начали прилагать значительные усилия для строительства оборонительных рубежей, особенно на подступах к временно оккупированному Крыму. Отмечается, что туда входит полоса обороны протяженностью 9 км в 3,5 км к северу от города Армянск, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

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