Подтвердить подлинность видео из независимых источников не представляется возможным.

Российские пропагандисты опубликовали момент предполагаемого взрыва на Чонгарскому мосту утром 22 июня, по которому, как утверждают оккупанты, Украина якобы нанесла ракетные удары.

На видео российского Telegram "Mash" видно только взрыв, общий план уличной камеры, снимавшей окрестности, размыт.

Подтвердить подлинность видео из независимых источников не представляется возможным.

Тем временем местные оккупационные власти утверждают, что восстановление Чонгарского моста может занять несколько недель.

Как заявил подконтрольный РФ "министр транспорта" Крыма Николай Лукашенко, сейчас "решается вопрос" об открытии движения по одной полосе на мосту.

Взрывы на Чонгарском мосту - главное

Утром 22 июня российские оккупанты заявили о повреждении Чонгарского моста на стыке Херсонской области и Крыма.

Мост якобы был атакован точными дальнобойными ракетами Storm Shadow, которыми регулярно пользуется украинская авиация.

Через этот мост осуществляется основная логистика противника на юге Украины. Эксперты соглашаются, что подобные удары создают угрозу для южной группировки российских оккупантов.

Вследствие удара, по предварительным данным, пострадала как минимум часть автодороги, что подтверждают отснятые пропагандистами кадры с места события.

В ГУР отметили, что подобные атаки будут продолжаться и в дальнейшем.

Стоит отметить, что в рамках подготовки к контрнаступлению ВСУ в Херсонской области осенью прошлого года российских захватчиков вынудили покинуть правый берег Днепра путем регулярных ударов по Антоновскому мосту.

Последние дни перед заходом ВСУ в Херсон россияне были вынуждены перебрасывать в сторону Крыма личный состав и технику через понтонные переправы в связи с критическим повреждением Антоновского моста, которые украинские военные, в свою очередь, контролировали огнем артиллерии.

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