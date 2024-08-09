Сообщается. что сейчас Покровск отделяет от текущей линии фронта лишь 16 километров.

Российские захватнические войска продолжают приобретать дальнейшие тактические успехи в Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.

"Российские сухопутные войска продолжали осуществлять наступательные операции на многих участках линии фронта - Россия достигла дальнейшего тактического продвижения", - говорится в сводке.

В частности, фокус российских операций почти наверняка сохраняется на центральной части Донецкой области.

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По данным разведки, благодаря последним российским продвижением город Покровск теперь находится от текущей линии фронта примерно на расстоянии 16 км. Этот город является значительным логистическим хабом, который поддерживает украинские операции в Донецкой области.

Кроме того, Россия продолжает добиваться успехов в районе населенного пункта Нью-Йорк, за который ведется борьба, и ее продвижения угрожают городу Торецк.

Россия продолжает опираться на штурмы пехоты, которые дорого обходятся, с целью постепенного продвижения вглубь украинской территории.

Ранее начальник Покровской МВА Сергей Добряк в интервью УНИАН сообщил, что из города надо эвакуироваться заблаговременно, чтобы потом "не вывозили в одних тапочках".

В то же время, военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что на пути к Покровску город Новогродовка может стать непреодолимым барьером для врага.

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