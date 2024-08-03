По словам Коваленко, расстояние до Новогродовки от того места, где враг находится сейчас, составляет чуть более 5 километров.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Покровском направлении. Но на пути врага к Покровску есть еще один город – Новогродовка Донецкой области.

Как отметил в эфире FREEДОМ военно-политический обозреватель Александр Коваленко, этот город может стать непреодолимым барьером для врага. Причина – в логистике обеспечения ВСУ, а также естественных и искусственных препятствиях.

"Новогродовка – это населенный пункт, который находится у них на пути. Это город с логистикой, определенными препятствиями для продвижения российских оккупационных войск как естественными, так и искусственными. Поэтому он представляет собой максимально оптимальный вариант для того, чтобы не просто затормозить продвижение оккупационных войск, а остановить их на Покровском направлении. Если оборона в Новогродовке будет организована на должном высоком уровне, то именно она может оказаться той преградой, через которую россиянам уже не пройти", – сказал Коваленко.

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Он отметил, что на Покровском направлении на пути у оккупантов также есть два рубежа – Сергеевка-Новожеланое и Орловка-Николаевка. А расстояние до Новогродовки от того места, где враг находится сейчас, составляет чуть более 5 километров.

"Кроме всего прочего, с учетом тенденции продвижения россиян, они вытягивают свой северный фланг вдоль трассы 0511, не имея с юга фланговой безопасности. И это является достаточно рискованным продвижением. Скорее всего, они займутся выравниванием флангов, прежде всего южного", – констатировал Александр Коваленко.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 3 августа, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 102 боевых столкновения. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении. Там было зафиксировано 34 боя неподалеку населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Ивановка, Желанное, Новоселовка Первая, Калиновое, Межевое и Яснобродовка.

Кроме того, аналитик издания Bild Юлиан Рёпке заявил, что российские войска уже пересекли канал в Часовом Яру Донецкой области и продвинулись в первый западный район города. Отмечается, что также армия РФ продвинулась в Зализном и захватила около 90 % населенного пункта.

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