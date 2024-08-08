На данный момент подтверждения этой информации нет.

В Курской области в окружение могли попасть два батальона Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он отметил, что это информация из сети, поэтому пока подтвердить или опровергнуть ее невозможно.

"Сообщают, что в Судже будет новое пополнение обменного фонда пленных. В окружение попали два батальона ВС РФ. Это 17 батальон 488 полка и 31 батальон 102 бригады российской армии", - написал он. Видео дня

Россияне сдаются в плен

Напомним, в первый день обострения на границе в сети появилось видео допроса пленных российских военных. По данным российских СМИ, речь идет о по меньшей мере 6 оккупантах.

Вчера вечером в сети распространили фото с беспилотника, на котором можно увидеть процесс сдачи в плен более 40 российских военнослужащих. Это произошло неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Суджа". Уже сегодня военные опубликовали подробное видео проведения этой операции.

Как известно, официальной информации о событиях в Курской области почти нет. Российский Генштаб еще вчера заявил, что якобы не допустил продвижения, однако российские "военкоры" сообщают о значительных успехах "вражеских сил".

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