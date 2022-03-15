Делегации продолжают переговоры и рассматривают пути окончания конфликта, говорит спикер Путина.

В Кремле не могут спрогнозировать, когда РФ подпишет мирный договор с Украиной. В то же время там отмечают, что продолжение переговоров якобы является положительным фактом.

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге 15 марта.

"Работа между двумя делегациями ведется. Она ведется с помощью видеоконференции. Работа сложная. Положительным является сам факт продолжения работы. Давать прогнозы пока не хотим, дождемся, когда будут ощутимые результаты", - отметил Песков.

Напомним, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Дмитрию Гордону спрогнозировал, когда закончится война в Украине.

"У нас есть два решения. Первое: на переговорах, которые сейчас успешно проходят, может быть все решено в кратчайшие сроки, 1-2 недели. То есть это с полным выводом российских войск. Хотя, думаю, этим не ограничится". - сказал Арестович.

Вас также могут заинтересовать новости: