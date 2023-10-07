Удары дронов по российскому городу Сочи показывают, как война в Украине влияет на россиян, которые живут далеко от линии фронта.
Об этом речь идет в свежем отчете британской разведки. Британские аналитики отметили, что Сочи - курортный город, который очень любит президент РФ Владимир Путин. Также он служит летней базой для российских олигархов.
Напомним, 1 октября Сочи подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. Тогда была повреждена вертолетная площадка в местном аэропорту. 20 сентября атака вызвала крупный пожар на нефтебазе вблизи аэропорта.
"Удары вблизи города являются примером того, что война напрямую влияет на российское население вдали от украинской границы", – подчеркнули аналитики.
Война в Украине: новости
Время от времени украинские военные наносят удары беспилотниками по объектам на территории РФ. В частности ВСУ били по аэродромах Энгельс и Дягилево, и прочее.
Утром 1 октября неизвестный дрон атаковал российский город Сочи. Местным властям пришлось закрывать аэропорт на некоторое время, отложив все рейсы на взлет и посадку. Кроме того, утром об атаке дронов сообщили власти Смоленской области. Тогда сообщалось, что над Смоленском и пригородами были сбиты 5 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.