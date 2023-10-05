Он отметил, что на сегодня РФ неспособна строить самолеты Ту-95МС и Ту-22М с нуля.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что особенностью удара по взлетно-посадочной полосе авиабаз Энгельс-2 и Дягилево стало уничтожение и повреждение самолетов стратегической авиации, а это невосполнимая потеря для РФ.

Он отметил, что на сегодня РФ неспособна строить самолеты Ту-95МС и Ту-22М с нуля. "Например, Ту-95МС в РФ не производится вообще, а Ту-22М3 и Ту-160 имитируют производство посредством сборки старых советских заделов. То есть, собирают самолеты из запчастей и фюзеляжей, которые остались несобранными после распада СССР и называют это сборкой с нуля", - отметил аналитик.

Коваленко подчеркнул, что точно так же обстоят дела и с тактической авиацией. Например, в 2022 году российские ВКС получили всего 29 новых самолетов. В первой половине 2023 россияне получили не более 10 новых боевых самолетов тактического уровня.

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По словам эксперта, в целом у РФ с производством тактической авиации трудноскрываемые проблемы: с 2014 года началось резкое сокращение производства от 101 до, фактически 20-30 самолетов в год, в том числе с учебно-боевыми Як-130.

"Очевидно, что аэродромы находящиеся... вблизи с Украиной, не гарантируют безопасности технике и персоналу и их следует отводить глубже в бескрайние российские зеленые дали", - отметил эксперт и добавил при этом, что отводить технику россияне не спешат.

Он пояснил, что РФ не имеет достаточного количества аэродромов, которые могли бы разместить у себя технику, перемещаемую с западных регионов глубже, в центр и даже на восток.

"В то время как в СССР по всей стране были сотни военных аэродромов, в РФ это количество оптимизировали под количество той авиации, что у нее есть. На первый взгляд рациональная оптимизация, но – нет", - отметил аналитик.

Ситуация на авиабазе Энгельс

По этой авиабазе происходили прилеты, в результате которых была уничтожена вражеская авиация. Из-за этого россияне решили нарисовать бомбардировщики Ту-95. Искусство зафиксировал спутник компании Planet Labs. Фотографии датированы 29 сентября. На кадрах видны две довольно реалистичные двумерные приманки. И все бы ничего, но эти приманки могут быть восприняты как настоящие самолеты только на изображениях от устаревших спутников, отмечают журналисты портала The Drive.

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