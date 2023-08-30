Бен Ходжес отметил, что украинское контрнаступление намного шире, чем кажется.

Бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что увеличивающееся угроза беспилотников для России "является частью контрнаступления" украинской армии. ВСУ на юго-востоке прорываются к российским укрепленным линиям, чтобы ускорить крах их обороны.

"Важно помнить, что контрнаступление - это больше, чем просто наземная атака. Это была наиболее очевидная видимая часть", - цитирует генерала издание Newsweek.

По его словам, удары дронов, которые несколько ночей подряд атаковали Москву и другие места в России, а также возможные диверсии, на подконтрольных Кремлю территориях, направлены против заводов по производству боеприпасов, нефтебазам и прочему.

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"Все это оказывает давление на их (российское – УНИАН) руководство. Они (дроны – УНИАН) дают преимущество украинцам, что, очевидно, являются важной частью доведения дела до успешного завершения. И использует слабости, присущие российской стороне", - считает Ходжес.

При этом он указал, что системная коррупция, межусобицы, потери и ликвидация лучших командиров лишь усугубляет ситуацию в российской армии.

"У них нет четкой командной структуры, они там ненавидят друг друга, а лучшие командиры либо мертвы, либо находятся в тюрьме, а наиболее лояльные из них остаются на своих постах, несмотря на свою некомпетентность", - отметил американский военный.

В то же время он отметил качественную работу украинской армии, из-за чего Черноморский флот не приближаться к украинскому побережью, потому что россияне боятся противокорабельных ракет и украинских морских беспилотников.

"Великие российские военно-воздушные силы не смогли уничтожить поезд или колонну, доставляющую оборудование и боеприпасы из Польши в Украину, за 18 месяцев. Это из-за очень хорошей противовоздушной обороны, а также из-за неспособности России удержать превосходство в воздухе", - указал Ходжес.

Украинские войска добиваются значительных успехов в Запорожской и Донецкой областях, прорывая оборонительные линии России. Тем временем Киев наращивает устойчивый темп атак по тылу, в том числе в Крыму. Все эти действия являются элементами более широкой украинской стратегии.

"Этот десантный рейд на западную часть Крыма является его (контрнаступления - УНИАН) частью. Они уничтожили очень важную радиолокационную станцию и средства противовоздушной обороны, из-за чего России намного сложнее обнаружить приближающиеся беспилотники - морские или воздушные системы. Нам следует шире взглянуть на то, что такое контрнаступление", - подытожил Ходжес.

Атаки дронов на Россию - последние новости

В ночь на 30 августа в российских городах прогремели взрывы. Сначала сообщили об ударе дрона по аэродрому в Пскове, из-за чего повреждения получили четыри самолета Ил-76.

Позже Минобороны РФ отчитывается о сбитии беспилотников в ряде областей, в частности в Тульской, Брянской, Калужской и Орловской областях.

В свою очередь гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастопольскую бухту.

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