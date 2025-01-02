Украинские воины сорвали планы оккупантов.

В 2024 году российские захватчики хотели захватить Харьков, Сумы и Запорожье. Однако Украина сорвала планы РФ.

Об этом в интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что речь идет о действиях Сил обороны Украины осенью и зимой 2024 года.

"Осень – зима 2024 года – это срыв трех операций Российской Федерации по оккупации Харькова, Сум и Запорожья. Я считаю, что здесь молодцы прежде всего воины", – добавил он.

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Президент отметил, что это – украинские города, и он хотел бы поблагодарить людей, которые в них живут:

"Они прошли серьезное испытание".

Война в Украине: важные новости

Бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Украину могут обязать не пытаться вернуть захваченные Россией территории военным путем. По его словам, эта ситуация напоминает ему Германию после второй мировой войны, когда развивалась западная Германия. Объединение территорий произошло только через 40 лет.

Между тем в ООН заявили, что количество жертв среди гражданского населения на временно оккупированных территориях в 2024 году значительно возросло. Правозащитники говорят, что всплеск количества смертей объясняется "усиленными военными операциями" ВС РФ.

Что касается ситуации на фронте, то две украинские отдельные механизированные бригады отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что и 31 декабря, и 1 января продолжались постоянные российские штурмы в Донецкой области.

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